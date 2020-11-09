Ростовский эксперт по фейсбилдингу назвала четыре лайфака в борьбе с усталостью на лице
Осень - период увядания, депрессии и плохого настроения. Именно в это время года люди ходят усталые и недовольные, в том числе и своим внешним видом. Ведь сухость, блеклый цвет кожи, мешки под глазами, поникшие уголки рта - всё это последствия плохого осеннего влияния, не так ли? Всегда есть, на кого или на что свалить вину. Однако на самом деле даже в ноябре можно заново расцвести. Как насытить свою кожу влагой и избавиться от ненавистных признаков усталости, рассказала ростовский тренер по фейсфитнесу, педагог по самомассажу и эстетическому тейпированию Ольга Бельцева. Тренер поделился несколькими простыми лайфхаками, которые за несколько сеансов наполнят жизненной энергией кожу.
Главное правило осени - увлажнение снаружи и внутри. Важно понимать, что питьевой баланс осенью важен так же, как и летом. Вдобавок к этому желательно пользоваться увлажнителем воздуха.
- Обогреватели сушат воздух и усиливают испарение влаги из кожи. На выходе мы получаем сухой пергамент в трещинках морщин, - объяснила Ольга Бельцева.
Чтобы быть здоровыми и красивыми, нужно также придерживаться правильного питания. Принцип Гиппократа работает и сегодня: «Мы то, что мы едим». Поэтому, несмотря на то, что в холода хочется побольше и посытнее покушать, не стоит терять от этого голову.
- Многие до сих пор думают, что мешки под глазами возникают от того, что кожа набухает. На самом деле это избыток углеводов и недостаток чистой питьевой воды, - поделилась эксперт. - Съели тортик, запили кофейком - вот вам и непривлекательная припухлость.
Кроме того, залогом подтянутого лица является сон. По словам Ольги, это абсолютно незаменимый витамин для организма. В таком случае важно и количество, и качество ночного отдыха.
Хорошим тонусом для всего тела остаются движения: физические упражнения на все группы мышц, массаж и гимнастика для лица. Они не только разгоняют кровь и лимфу по организму, но и борются с осенней хандрой. Тренер по фейсфитнесу посоветовал пару простых движений, которые сможет сделать каждый в любое время, в любом месте:
• расправьте шею – с ней связана половина неприятностей на лице;
• быстро поморгайте глазами – сначала смотрите прямо перед собой, потом, продолжая хлопать глазами, поднимите взгляд вверх и вниз;
• улыбнитесь 20-30 раз – придержите кожу возле уголков рта пальцами, не давайте ей морщиться, и тяните уголки рта вверх, к вискам;
• сделайте щипковый массаж лица по линиям Лангера (см. схему) – прощипайте чистое сухое лицо подушечками пальцев.
Таким образом, лицо теплеет, глаза раскрываются, щёки становятся румяными, и, главное, повышается настроение. Пять минут или полчаса вы уделите себе - неважно. Регулярное выполнение этих простых упражнений сразу освежит лицо и сделает меньше морщины.