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Ростовский ипподром оказался без руководителя и не может возобновить работу

Ростовский ипподром оказался без руководителя и не может возобновить работу
Ростовский ипподром оказался без руководителя и не может возобновить работу. Об этом сообщает портал Donday со ссылкой на представителя конников Дона Надежду Зубкову.

С момента признания судом Краснодара сделки о продаже ипподрома недействительной и передачи территории в государственную собственность прошло уже больше двух месяцев. Однако какое ведомство будет курировать ростовский ипподром, так решения и не приняли. Из-за этого на территории не могут провести скаковой сезон, но это еще полбеды.

Как рассказала Надежда Зубкова, в настоящее время, пока нет руководителя, содержание территории и животных возложено на самих конников. Люди терпят убытки, а информации, кому будет принадлежать ипподром, до сих пор нет. Терпение у всех на пределе.

Минсельхоз РФ пока не вынес окончательного решения, кому же будет принадлежать территория для испытания лошадей в Ростове.

В ответе от ведомства на запрос конников было сказано, что губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь обратился с обращением о передаче ипподрома в собственность региона для обеспечения его финансовой устойчивости. Однако Минсельхоз РФ считает целесообразным передать территорию в состав АО «Росипподромы» с последующим рассмотрением вопроса о создании совместного предприятия региона с АО «Росипподромы».

А тем временем на других ипподромах скаковой сезон идет полным ходом. Уже даже разыграли главный приз в скаковых и беговых испытаниях. Но из-за бюрократических проволочек лошади Ростовской области не смогли себя проявить.
Фото: Дондей
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