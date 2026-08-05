Ростовский инженер проведет 13,5 года в колонии за госизмену

Фото: Верховный Суд РФ

Верховный Суд России поставил точку в деле ростовского инженера-энергетика, осужденного за государственную измену. Высшая судебная инстанция страны оставила в силе приговор – 13 лет и 6 месяцев лишения свободы.По данным следствия, 54-летний мужчина в 2024 году передавал противнику информацию о дислокации военной техники. Для этого он использовал средства связи, которые были изъяты при его задержании. Следствие установило, что эти средства связи использовались для передачи данных спецслужбам Украины.Осужденный, чье имя упоминается как Александр Емельянов, пытался оспорить вынесенный ему приговор. Однако кассационная жалоба в Верховный Суд не принесла результата. Коллегия по уголовным делам ВС России отказала в удовлетворении жалобы, подчеркнув, что назначенное наказание полностью соответствует тяжести и общественной опасности совершенного преступления.