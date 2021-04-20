Ростовский бизнесмен Иван Саввиди опустился на 22 строчки в рейтинге богатейших россиян

Ростовский миллиардер Иван Саввиди снова вошёл в список самых богатых бизнесменов страны. Однако за год инвестор потерял своё место и опустился на 22 позиции вниз.В 2021 году доход Саввиди составил 1 миллиард 700 миллионов долларов. Это на 100 миллионов больше прошлогоднего капитала. Несмотря на это, бизнесмен оказался на 83-м месте в списке Forbes.Напомним, место в глянцевом журнале для Ивана Игнатьевича появилось после того, как он продал фабрику «Донской табак» японской компании Japan Tobacco. С этой сделки предприниматель выручил 90 миллиардов рублей.Кроме Саввиди, в рейтинг миллиардеров России попал владелец сети магазинов Gloria Jeans, дончанин Владимир Мельников. Его достаток увеличился ровно на столько же, как и у его земляка, — 100 миллионов долларов, и достигла 700 миллионов долларов. Бизнесмен занял 172-е место.В этом году лидером впервые стал Алексей Мордашов с материальным состоянием в 29 миллиардов 100 миллионов долларов. Невзирая на экономический кризис из-за коронавируса, прибыль владельца «Северстали» увеличилась на 15%. Доход остальных призёров разнится в пару миллиардов. На втором месте оказались совладелец «Норильского никеля» Владимир Потанин и акционер НЛМК Владимир Лисин.