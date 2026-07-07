Ростовский бензин начал разъедать краску у машин

Фото: соцсети.

Водитель в Ростове-на-Дону пожаловался на возможное низкое качество бензина после заправки на АЗС на Троллейбусной.По словам местного автомобилиста, после того как он залил в бак бензин АИ-95, на кузове автомобиля появились желтые подтеки, проступившие через лакокрасочное покрытие.Фотографиями повреждений мужчина поделился в социальных сетях. Он надеется, что избавиться от дефекта удастся с помощью полировки.— Таких следов не должно быть при использовании качественного топлива. Может, это уже Евро-2? — написал ростовчанин.На фоне периодических проблем с обеспечением рынка топливом в России ранее разрешили выпуск части бензина экологического класса «Евро-5» с отдельными характеристиками уровня «Евро-3», в частности с более высоким содержанием серы.