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Ростовский бензин начал разъедать краску у машин

Ростовский бензин начал разъедать краску у машин

Водитель в Ростове-на-Дону пожаловался на возможное низкое качество бензина после заправки на АЗС на Троллейбусной.

По словам местного автомобилиста, после того как он залил в бак бензин АИ-95, на кузове автомобиля появились желтые подтеки, проступившие через лакокрасочное покрытие.

Фотографиями повреждений мужчина поделился в социальных сетях. Он надеется, что избавиться от дефекта удастся с помощью полировки.

— Таких следов не должно быть при использовании качественного топлива. Может, это уже Евро-2? — написал ростовчанин.

На фоне периодических проблем с обеспечением рынка топливом в России ранее разрешили выпуск части бензина экологического класса «Евро-5» с отдельными характеристиками уровня «Евро-3», в частности с более высоким содержанием серы.
Фото: соцсети.
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