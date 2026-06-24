Ростовский автоэксперт рассказал, как слить бензин и сэкономить топливо

Фото: Дондей.

Автоэксперт из Ростова-на-Дону Олег Елисеенко рассказал Donday, как снизить расход топлива и безопасно слить бензин из бака в условиях дефицита горючего, который наблюдается в Ростовской области.По словам специалиста, для экономии топлива водителям стоит поддерживать обороты двигателя в диапазоне от 1 200 до 2 500 оборотов в минуту, использовать торможение двигателем и соблюдать скоростной режим. Снизить расход также поможет движение с постоянной скоростью, в том числе с использованием круиз-контроля.Эксперт напомнил, что работа кондиционера увеличивает потребление топлива. Кроме того, на расход влияет езда с открытыми окнами из-за дополнительного аэродинамического сопротивления. Для экономии рекомендуется убрать из багажника лишние вещи и следить за давлением в шинах.Олег Елисеенко также предупредил об опасности слива бензина «дедовским способом» через шланг. При таком методе существует риск попадания топлива в рот, что может быть опасно для здоровья.При этом для современных автомобилей такой способ чаще всего не подходит из-за особенностей конструкции топливной системы. В качестве альтернативы специалист предложил отсоединить топливопровод от инжектора, опустить шланг в подготовленную емкость и слить бензин при работающем двигателе.Еще один вариант — слив топлива напрямую через сливную пробку бака. Для этого понадобится подъемник или эстакада. Перед началом работ необходимо подставить подходящую емкость и соблюдать осторожность, поскольку бензин начинает вытекать сразу после ослабления крепления.