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Ростовский автоинструктор показал огромные очереди на АЗС

Ростовский автоинструктор показал огромные очереди на АЗС
Ростовский автоинструктор показал громадные очереди на заправках. Видео мужчина опубликовал в своих соцсетях 5 июля.

Сначала он поехал на АЗС в районе Пролетарского кладбища. Однако там очередь из водителей, желающих заправить машины, растянулась почти на полкилометра.

Не лучше ситуация оказалась и на заправке на проспекте Стачки. Там длина автомобильной колонны составила около двух километров.

Десятки машин также стояли в очереди в районе старого аэропорта. Очередь у АЗС была настолько большой, что напоминала пробку в час пик, когда весь город едет на работу.

В итоге ростовчанин смог найти заправку с нужным бензином без очереди только в Чалтыре. После долгих поисков высокая цена на частной АЗС уже не казалась такой принципиальной.
Фото: Соцсети
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