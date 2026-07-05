Ростовский автоинструктор показал огромные очереди на АЗС

Фото: Соцсети

Ростовский автоинструктор показал громадные очереди на заправках. Видео мужчина опубликовал в своих соцсетях 5 июля.Сначала он поехал на АЗС в районе Пролетарского кладбища. Однако там очередь из водителей, желающих заправить машины, растянулась почти на полкилометра.Не лучше ситуация оказалась и на заправке на проспекте Стачки. Там длина автомобильной колонны составила около двух километров.Десятки машин также стояли в очереди в районе старого аэропорта. Очередь у АЗС была настолько большой, что напоминала пробку в час пик, когда весь город едет на работу.В итоге ростовчанин смог найти заправку с нужным бензином без очереди только в Чалтыре. После долгих поисков высокая цена на частной АЗС уже не казалась такой принципиальной.