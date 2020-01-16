Ростовский астролог рассказал, как положение Венеры повлияет на каждый знак Зодиака



Астролог рассказал, чего ждать ростовчанам в ближайшие несколько недель. Ольга Шумилина сообщила, что принесёт нынешнее положение Венеры каждому знаку Зодиака.



Венера — планета красоты, любви, гармонии и взаимоотношений. Вот уже пять дней она пребывает в таинственном знаке Рыбы. Пробудет планета там до 7 февраля 2020 года.



Овен

В это время Овны погрузятся в собственные чувства, начнут воспринимать мир через внутренние ощущения. Будут стараться в это время отгородиться от мира, чтобы максимально отдаться своим внутренним переживаниям. Венера может подарить огненным Овнам невидимую поддержку, дать скрытый доход и помочь в тайных делах. Тем Овнам, которым необходимо отправиться в другую страну, будет сопутствовать удача: найдутся и средства, и возможности. Тайным покровителем может быть женщина. Переезд может произойти из-за любви. В этот зимний период возможна встреча, которая перерастёт в тайную страсть, вы не будете склонны афишировать свои отношения. Также проявится чувство сострадания к обделённым жизнью людям, Овны будут стараться помочь им. Люди, чувствуя это, потянутся к вам за поддержкой.



Телец

Это время, когда сбываются некоторые мечты и надежды. С друзьями устанавливаются тёплые доверительные отношения, возможно сотрудничество с кем-либо из близких знакомых, романтические отношения в дружеском кругу. Из совместной работы над каким-нибудь проектом, деятельности в общественной организации может вырасти взаимное чувство, чему способствуют общие идеи, общие устремления. В этот период Тельцы станут душой компании, хотя это могут быть просто посиделки с друзьями, общие развлечения или встреча с женщиной, которая станет единомышленником и другом. Возможен небольшой доход через друзей или совместную работу. Период благоприятен для привлечения внимания к своим делам светских особ и влиятельным лиц. Можно ожидать понимания, помощи и поддержки, в том числе материальной. Не исключено завязывание служебных романов. Добросердечие и возросший оптимизм позволят оптимально решить многие производственные и коммерческие проблемы. Не забывайте при этом использовать свое обаяние!



Близнецы

Близнецы столкнутся в указанный период с ненужной отвлекающей суетой, которая будет выбивать их из привычного потока. Возможны рассеянность, мечтательность, опоздание на работу, потеря важных бумаг. В отношениях с близким окружением появятся сплетни, интриги, неприятные известия, задержка или искажение информации. Личные проблемы и посторонние разговоры не только помешают исполнению профессиональных обязанностей, но и приведут к задержкам, сбоям, что может повлечь за собой материальные потери. Женщины-Близнецы, используйте свой арсенал, чтобы достичь цели: кокетство, соблазнение и другие уловки будут уместны (но только в меру). Будьте осторожны, есть опасность скандала из-за огласки любовной связи, затем может последовать потеря репутации, доброго имени, нервозность в отношениях со второй половиной. Начальник может устроить разнос, с коллегами по работе могут возникнуть ссоры.



Рак

В этот зимний период Ракам отлично заняться обучением, повышением квалификации, стажировкой за границей, научными исследованиями и разработками. Эти четыре недели, пока Венера пребывает в знаке Рыбы, благоприятны для поиска деловых связей за рубежом, поездок в другие страны, привлечения к партнёрству иностранных фирм, предприятий. Для холостых Раков возможно романтическое знакомство вдали от родных мест, которое может перерасти в большое чувство. Любовь можно найти, выполняя общественное поручение или участвуя в каком-либо слёте, конференции, или встречаясь по делу с высокопоставленным чиновником, известной личностью и тому подобное. Сильное чувство может положить начало новому периоду жизни, расширить возможности для личного развития. Возможен приход денег издалека.



Лев

Совместные доходы Львов и социальное положение, приобретённые благодаря браку либо деловому партнерству, наверняка будут играть в этот период значительную роль. Огненные Львы активизируются в сфере светских контактов и романтических увлечений. Обращение в кредитную организацию разрешится успешно. Если в этот зимний период будет заключён брак, такой союз увеличит ваши доходы и улучшит социальный статус. Отношения, которые до сих пор носили платонический характер, могут перейти в фазу более близких. В любовной связи обязательно что-то произойдет: или она перейдёт на следующий уровень, или разрушится. У холостых Львов возможны мимолётные связи, дающие новый чувственный опыт.



Дева

По возможности постарайтесь в следующие три недели не вступать в деловые контакты, откажитесь от ответственных выступлений, даже от обычного обмена мнениями с сотрудниками. Ограничьте активность, не вступайте в противоречие с мнением начальства, забудьте о поиске покровительства, на время расстаньтесь с идеей получения материальной помощи. Лучше отказаться сейчас от получения ссуд и кредитов, опасайтесь необдуманных трат, взятия на себя ненужной ответственности и обязательств. Не совсем гладко в указанный зимний период будет протекать деловое общение с представителями противоположного пола. Отложите на весну заключение сделок и договоров, подписание важных бумаг, улаживание юридических вопросов. У семейных Дев возможно серьёзное расхождение во взглядах со второй половиной, ссоры. При завязывании новых романтических отношений вероятны разочарования и огорчения. Используйте этот период для разумных развлечений, светской жизни и активного отдыха, наслаждайтесь искусством.



Весы

Для Весов остаток января и начало февраля характеризуются гармонией в трудовой деятельности. Возможны служебные романы или светские события, связанные с коллегами. На работе установятся добрые отношения, от начальника можно получить благосклонность. В работе всё наладится, вам могут доверить какое-либо общественное поручение. Возможно завязывание служебного романа или любовной интрижки. Кроме того, в это время Весы будут внимательнее относиться к своему здоровью и физической форме. В сфере здоровья будет наблюдаться некоторое облегчение при наличии хронических заболеваний. Хорошее время для покупки домашних животных, а также для профилактических медицинских осмотров.



Скорпион

Страстным Скорпионам захочется отдыхать, развлекаться, заниматься любимыми делами, а не идти на службу с её рутиной. Это время романтических встреч и развлечений, на что вы потратите много денег. Но, с другой стороны, Скорпионы могут выиграть небольшую сумму в азартные игры, в лотерею или в игре на бирже. Возможны случайные деньги, счастливое стечение обстоятельств, подарки или другие денежные вознаграждения, которые Скорпион заслужил. В это время можно искать поддержки у известных или влиятельных людей, в том числе у женщин. Своими успехами или поведением будут радовать дети. Используйте этот период для душевного сближения с ними, каких-то совместных занятий или развлечений со своим ребёнком, приобщения его к высокому искусству.



Стрелец

Стрельцы могут ощущать разлад и размолвки в отношениях с родными. Проблемы возможны из-за нехватки денежных средств или непродуманных трат кого-то из членов семьи. Сделки с недвижимостью и покупку предметов домашнего обихода (особенно крупных) лучше отложить. Будет ощущаться потребность во внимании членов семьи, хотя, возможно, вам хотелось бы поделиться с кем-нибудь из них радостью или печалью. Огненный Стрелец будет ждать поддержки в родном доме. Желание Стрельца что-то улучшить в доме вызовет протест у остальных членов семьи. Не самое благоприятное время для брачных дел. В ближайшие три недели откажитесь от покупки недвижимости, ремонта или перестройки в доме. Есть опасность не закончить ремонт.



Козерог

Холостых Козерогов ждут приятные контакты или романтическое знакомство, которое может перерасти в более глубокое чувство. Будете легко идти на контакт, ваше окружение найдёт вас более привлекательным и обаятельным. В общении сможете найти слова, способные заинтересовать собеседника, тронуть его душу. С братьями и сёстрами улучшатся отношения. В профессиональной сфере благоприятно могут проходить встречи с нужными людьми, разного рода переговоры также сложатся удачно. Указанный период хорош для сдачи проектов, а также для поездок, связанных с общественной или творческой деятельностью.



Водолей

Ближайшие три недели Водолей будет занят денежными вопросами. Венера принесёт пусть небольшое, но улучшение финансового положения. Возможны дополнительный заработок, премия или другие дополнительные доходы. Контактные Водолеи завяжут новые полезные связи, которые в дальнейшем, скорее всего, принесут прибыль. Женщины-Водолеи не смогут удержаться от походов по магазинам. Даже если ничего не купите, просто наслаждайтесь видом вещей и теми ощущениями, которые они доставляют. Мужчины-Водолеи будут склонны в ближайшее время покупать подарки для любимых. Взаимоотношения со второй половинкой станут более чувственными и принесут большое наслаждение. Еда также доставит огромное удовольствие, постарайтесь всё-таки отказаться от лишнего вкусного кусочка, чтобы всё это не отложилось на боках и животе.



Рыбы

Рыбы захотят уделить больше времени своей внешности, поработать над имиджем. Сейчас вам не безразлично то, как вы выглядите в глазах окружающих. Осознанно или неосознанно захочется нравиться и привлекать к себе внимание. Женщины-Рыбы сделают более яркий макияж, будут надевать красивые вещи, украшения и буквально светиться изнутри. Мужчины-Рыбы станут обходительными, галантными, но в то же время проявят мягкую настойчивость. И те, и другие будут находиться в приподнятом настроении, легче пойдут на контакт, проявят инициативу при знакомстве. Благодаря мягкости обхождения, дипломатичности, тактичности вам в этот период многое удастся, к тому же будет сопутствовать удача. Хорошее время для знакомства, решения вопросов, касающихся любви и отношений между людьми, а также для общественной и дипломатической деятельности. Творческим людям следует использовать этот период для презентации себя и своих творений. Благоприятное время для бизнеса, связанного с искусством, развлечениями и модой.