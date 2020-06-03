Ростовский астролог рассказал, что принесёт коридор затмений каждому знаку Зодиака
Всего в году может быть минимум четыре затмения, максимум – семь. Как рассказала ростовский астролог Ольга Шумилина, по статистике, годы, на которые выпадает наибольшее число затмений, отличаются насыщенностью событиями.
В 2020 году нас ожидают шесть затмений. Такое количество астрономических явлений показывает, что людям придётся столкнуться с обстоятельствами непреодолимой силы.
Второе по счёту в 2020 году лунное затмение произойдёт 5 июня. Оно выведет на повестку дня вопросы эмиграции, переезда, обучения, научной, исследовательской и творческой работы.
Согласно астрологической практике период действия затмения продолжается до следующего подобного явления. Ситуацию с коронавирусом, тему изоляции и ограничений принесло затмение, произошедшее 10 января 2020 года. Так что коридор затмений с 5 июня по 5 июля – это точка перезагрузки, смена тренда в теме ограничений и появление в нашей жизни других важных вопросов.
Лунное затмение будет иметь влияние на повседневную жизнь каждого знака Зодиака. Астролог дал советы относительно того, на какой сфере лучше сфокусироваться каждому знаку на протяжении лета.
Овен
У Овнов на передний план выйдет всё, что связано с общением, учёбой, знаниями, транспортными средствами, путешествиями, а также отношениями с братьями и сёстрами. Вы можете завершить работу над каким-либо проектом, закончить учебный курс. Если вы были в ссоре с родственниками, то, увы, в ближайшее время восстановить с ними отношения не удастся. Будьте готовы к частым поломкам автомобиля, к ошибками, допущенным во время общения. Овны активно начнут ездить на природу в выходные дни. У вас может начаться период, когда вы будете усовершенствовать какие-то навыки или приобретете новые.
Телец
Тельцы, пришло время спланировать свой бюджет, внести в него некоторые изменения или принять решение о том, как управлять своими финансами. Вы можете подвергнуть проверке свою систему ценностей. Появится желание разобраться со своими долгами и поставить в этом вопросе точку. Темы денег, финансов и ценностей будут в центре вашего внимания до конца года.
Близнецы
Близнецы будут разбираться с темой взаимоотношений, с влиянием этих отношений на них самих. Могут произойти расставание, разрыв отношений и, скорее всего, на всю оставшуюся жизнь. Будет невозможно вернуться к тому, что было раньше. Вам придётся принимать решение: согласитесь вы на ранее полученное предложение или нет в сфере личных взаимоотношений, бизнес-сотрудничества, работы. Близнецам захочется уделить внимание своему внешнему виду, начиная от прически и заканчивая физической формой.
Рак
Раки, в последние полтора года у вас наблюдается нелёгкое время. Вы безумно хотите уйти от суеты и внешнего мира. Вас будет тянуть в укромный уголок, чтобы там можно было спокойно предаться своим мыслям или наконец заняться тем, к чему тянется душа. Ближайшие месяцы будут благоприятны для начала занятий психотерапией и очищением сознания. Вам захочется справиться со скрытыми проблемами, позаботиться о незавершённых делах. Раки, которые уже много поработали над своим душевным состоянием, могут почувствовать гармонию с самими собой. Появится импульс заняться волонтёрской деятельностью.
Лев
Львы ощутят особую близость с друзьями, почувствуют потребность в них. Захочется поделиться с ними планами на будущее и вовлечь их в свои будущие проекты. Ближайшие три месяца для Львов пройдут в постоянных встречах с приятелями. Это будет время для творческой или исследовательской работы, общения с необычными людьми. Сейчас вы находитесь в процессе завершения работы над проектом или же, возможно, уже видите, как ваши цели претворяются в жизнь. Составляйте планы на будущее, в ближайшие месяцы вы интуитивно почувствуете перспективные направления и осознаете успешность того или иного варианта развития событий.
Дева
Могут появиться проблемы, связанные с одним из ваших родителей. В жизни Дев активизируется всё, что имеет отношение к карьере, репутации и положению в обществе. Вы увидите, как работа над проектом приносит плоды, или же завершите то дело, над которым работали. Будьте готовы, что начальник выскажется негативно о качестве вашей работы. В свою очередь вы поймёте, в какую составляющую часть профессиональной сферы нужно погрузиться, и именно туда будете направлять свою энергию в течение трёх последующих месяцев.
Весы
Весы поставят в центр внимания путешествия, духовную жизнь, высшее образование, личностный рост и юридические проблемы. Ситуации с родственниками по линии супруга закончатся благоприятно или вовсе сойдут на нет. Если вы в первой половине года были заняты решением каких-либо юридических вопросов, то во второй половине года благополучно завершите юридические тяжбы.
Скорпион
Скорпионов поглотят вопросы совместных финансов, инвестиций и интимной жизни. Пересмотрите вопросы вложения денег, определите для себя, что вы знаете, а что – нет, и какую тему необходимо подробнее изучить. Будьте готовы к тому, что кто-то в вашем окружении может тяжело заболеть. Есть вероятность, что вы окажетесь впутанным в какие-либо дела с налогами или страховками. В плане личных симпатий для Скорпионов пришёл благоприятный период для перевода ранее созданных отношений на более интимный, физический уровень.
Стрелец
Голова Стрельцов будет занята проблемой отношений с людьми. Это может относиться к супругу, возлюбленному, деловому партнёру, близкому другу или конкуренту. Будете пересматривать деловой контракт и определяться с необходимостью его продления. Вам могут быть поставлены ультиматумы. Здесь партнёрские связи либо порвутся, либо укрепятся за счет готовности пойти на компромисс.
Козерог
Козерог озадачится рабочей обстановкой, домашними питомцами, здоровьем и привычками. Ближайшие несколько месяцев станут благоприятным временем, чтобы сесть на диету или отказаться от вредных привычек. Если вы – работодатель, то вам придётся столкнуться с трудностями относительно наёмных работников. Первостепенной заботой может оказаться здоровье. Это может принимать самые разнообразные формы — от профилактических визитов к врачу до лечения серьезных заболеваний. Будете озадачены заботой о своих домашних животных.
Водолей
Водолеи находятся на пороге плодотворного завершения личного творческого начинания. Сейчас также мысли заняты делами или проблемами ваших детей, особенно старшего ребенка. Именно детские дела станут главным предметом вашего внимания в ближайшее время. Иногда будет появляться желание вести бурную светскую жизнь. Вас будут притягивать развлечения, спортивные события, азартные игры, веселье, разные забавы.
Рыбы
Увеличится потребность уделять равное внимание своей семье, дому и работе. Вы можете почувствовать влияние кармы или пережить опыт «дежавю», возможно, это будет встреча с человеком, который произведёт на вас такое впечатление, будто вы уже когда-то встречались. Активные действия будут предприниматься по обустройству быта, жилища. Захочется сделать перестановку в доме, сменить или докупить мебель, провести косметический ремонт. Закройте ранее подвисшие темы с недвижимостью.