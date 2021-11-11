Ростовский арбитр будет судить матч между Словенией и Кипром

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Официальный сайт FIFA объявил о судейских назначениях на игры последнего тура отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года, который пройдёт в Катаре. Матч «Словения-Кипр» обслужит бригада арбитров из России.Главный судья – арбитр FIFA Сергей Иванов, ростовчанин. Лайнсмены – Валерий Данченко и Роман Усачёв (так же ростовчанин). Владислав Безбородов будет резервным, а Виталий Мешков и Игорь Демешко – VAR и AVAR, соответственно.Сергей Иванов в сезоне 2021/2022 провёл уже 12 игр – 8 матчей в российской Премьер-Лиге, 2 в Лиге Европы УЕФА и 2 в Лиги Конференций УЕФА. Всего за судейскую карьеру ростовчанин отработал около 260 матчей, из них 40 матчей – международные.Матч «Словения-Кипр» пройдёт в столице Словении Любляне 14 ноября. В этот же день сборная России (с игроком «Ростова» Данилом Глебовым в составе) сыграет в гостях с Хорватией – в случае ничьей или победы россияне отбираются на ЧМ-2022.