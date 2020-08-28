Ростовский академический молодежный театр открывает сезон

В сентябре 2020 года молодежный академический театр Ростова-на-Дону начнет работу. Как сообщили в администрации города, открытие 91-го театрального сезона состоится 2 сентября.Открытие сезона начнется со спектакля «Господин Ибрагим» на малой сцене. На большой сцене 4 сентября покажут «Дон Жуана».Также в фойе малой сцены покажут выставку ростовской художницы Ольги Сергиенко «Очертания души», а в золотом фойе можно будет посмотреть работы Игоря Венского «Море = любовь».Для обеспечения безопасности зрителей в связи с коронавирусной инфекцией в театре приняли соответствующие меры.