Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Ростовский академический молодежный театр открывает сезон

Ростовский академический молодежный театр открывает сезон
В сентябре 2020 года молодежный академический театр Ростова-на-Дону начнет работу. Как сообщили в администрации города, открытие 91-го театрального сезона состоится 2 сентября.

Открытие сезона начнется со спектакля «Господин Ибрагим» на малой сцене. На большой сцене 4 сентября покажут «Дон Жуана».

Также в фойе малой сцены покажут выставку ростовской художницы Ольги Сергиенко «Очертания души», а в золотом фойе можно будет посмотреть работы Игоря Венского «Море = любовь».

Для обеспечения безопасности зрителей в связи с коронавирусной инфекцией в театре приняли соответствующие меры.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.