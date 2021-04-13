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Ростовских туристов вывезут из охваченной коронавирусом Турции

Ростовских туристов вывезут из охваченной коронавирусом Турции Полеты запланированы на 16 и 18 апреля.

Самолеты вылетят из донской столицы в 9:15 и прибудут в Стамбул в 11:45. Рейс из Стамбула отправится в 12:50, в 15:10 прилетит в Ростов-на-Дону.

Пассажирам, которые ранее приобрели авиабилеты на рейс Ростов - Стамбул или Стамбул - Ростов, рекомендуется изменить дату обратного перелета на 16 или 18 апреля. Сборы за обмен билетов взимать не будут. Перевозчиком выступит российская авиакомпания «Азимут», базирующаяся в Ростове.

Как сообщал Rostov.ru, Россия приостановила авиасообщения с Турцией из-за увеличившегося количества заболевших коронавирусом в стране. По предварительной информации, ограничение действует до 31 мая.

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