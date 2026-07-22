Ростовских автомобилистов предупредили о новых знаках на Суворова

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Водителей из Ростова-на-Дону предупредили о новых знаках, которые запрещают остановку. Местные автомобилисты рассказали, что на участке дороги по Суворова, между Чехова и Университетским, появился знак «3.27» о запрете и стоянки, и остановки.Ростовчане рассказали, что предварительно на этом месте неожиданно появился пешеходный переход, хотя наличие «зебры» на дороге без перекрестка с одной полосой одностороннего движения, как казалось, не требуется.Примечательной деталью является готовящаяся стройка, которая развернется в зоне действия знака. В комментариях под видео пользователи уже успели написать, что с установкой знака хотят поддержать ближайшую платную парковку, которая, вероятно, появится в центре донской столицы.