Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Ростовских автомобилистов предупредили о новых знаках на Суворова

Ростовских автомобилистов предупредили о новых знаках на Суворова

Водителей из Ростова-на-Дону предупредили о новых знаках, которые запрещают остановку. Местные автомобилисты рассказали, что на участке дороги по Суворова, между Чехова и Университетским, появился знак «3.27» о запрете и стоянки, и остановки.

Ростовчане рассказали, что предварительно на этом месте неожиданно появился пешеходный переход, хотя наличие «зебры» на дороге без перекрестка с одной полосой одностороннего движения, как казалось, не требуется.

Примечательной деталью является готовящаяся стройка, которая развернется в зоне действия знака. В комментариях под видео пользователи уже успели написать, что с установкой знака хотят поддержать ближайшую платную парковку, которая, вероятно, появится в центре донской столицы.
Фото: соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика