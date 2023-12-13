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Ростовские врачи спасли жизнь 23-летнему парню со смертельно опасной гангреной в паху. Об этом сообщили 13 декабря в Минздраве Ростовской области.От боли и дискомфорта в паху 23-летний парень проснулся. Он увидел отек, который увеличивался на глазах. Молодой человек вызвал «скорую».В ГБСМП Ростова-на-Дону диагностировали у него гангрену Фурнье. Это быстро прогрессирующая болезнь, из-за чего парня экстренно прооперировали.- Радует, что нам удалось не только приостановить фатальную роль заболевания для молодого человека, но и сохранить все его мужские функции. Нашей команде удается добиться успешных результатов лечения этого грозного заболевания почти в 90% случаев, - отметил врач-уролог ГБСМП Ростова-на-Дону Вячеслав Левченко.Гангрена Фурнье – это смертельно опасное заболевание. Оно представляет собой быстро прогрессирующую инфекцию, которая разрушает ткани половых органов и близлежащих участков. Гангрена поражает ткани мошонки, промежности, бедер или живота до 2,5 см в час. Смертельный исход от заболевания составляет в среднем 40%.