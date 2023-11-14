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Ростовские спасатели разобрали забор, чтобы освободить застрявшего кота

Ростовские спасатели разобрали забор, чтобы освободить застрявшего кота
Жителям Ростова пришлось вызывать спасателей, чтобы вызволить застрявшего в заборе кота. Информацию об этом сообщили 13 ноября в управлении по делам ГО и ЧС города.

К спасателям обратились хозяева кота. Они рассказали, что животное застряло между забором и сараем в переулке Доломановском. Самостоятельные попытки вытащи котенка из узкого проема не увенчались успехом.

Повозиться пришлось и прибывшим спасателям. Чтобы вытащить четверолапого, специалистам нужно было разобрать забор. С помощью спецсредств они разрезали конструкцию и достали котенка.
Фото: Скрин.
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