Ростовские спасатели эвакуировали на лодках около 100 жителей: видео

В Ростове-на-Дону спасатели перешли в режим повышенной готовности из-за сильного дождя, который начался с раннего утра. Ливень парализовал движение транспорта, залил подземные переходы. Некоторых людей пришлось спасать из бурлящих водных потоков.Так, 17 июля в полдень залило территорию Главного ж/д вокзала. Спасателям пришлось эвакуировать на резиновых лодках жителей и гостей города. Около 100 человек переправились под затопленным тоннелем при помощи специалистов и плавстредств. Дети и женщины садились в специальные лодки у трамвайных путей и плыли до вокзального тротуара.Напомним, что дождевой ливень подтопил железнодорожные пути. Составы не могли осуществлять движение, поэтому коммунальным службам города пришлось откачивать воду. Однако ни одно направление не было отменено, поезда ходили согласно расписанию.