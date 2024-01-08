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Ростовские школьники могут остаться дома 9 января из-за непогоды

Ростовские школьники могут остаться дома 9 января из-за непогоды
В Ростове школьникам разрешили остаться дома 9 января из-за непогоды. Об этом глава администрации сообщил на своей странице в социальных сетях.

Учебные учреждения будут работать в штатном режиме. Однако при желании родители могут оставить детей дома. Для этого не потребуется справок — достаточно предупредить классного руководителя. Преподаватели в таком случае дадут задания по предметам на дом.

Из-за минусовой температуры и снега с ледяным дождем город покрылся коркой льда. Поэтому при желании детям позволили остаться дома, чтобы они не получили травмы, добираясь к местам учебы.

Аналогичная ситуация и в детских садах — приводить малышей 9 января необязательно.
Фото: DonDay.ru.
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