Ростовские школьники могут остаться дома 9 января из-за непогоды

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В Ростове школьникам разрешили остаться дома 9 января из-за непогоды. Об этом глава администрации сообщил на своей странице в социальных сетях.Учебные учреждения будут работать в штатном режиме. Однако при желании родители могут оставить детей дома. Для этого не потребуется справок — достаточно предупредить классного руководителя. Преподаватели в таком случае дадут задания по предметам на дом.Из-за минусовой температуры и снега с ледяным дождем город покрылся коркой льда. Поэтому при желании детям позволили остаться дома, чтобы они не получили травмы, добираясь к местам учебы.Аналогичная ситуация и в детских садах — приводить малышей 9 января необязательно.