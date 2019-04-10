Ростовские полицейские, сбежавшие от следствия, попросили убежища на Украине





Двое полицейских, обвиняемых в крышевании наркобизнеса в Ростове и избиении задержанного, попросили убежища на Украине. Об этом сообщили в Погранслужбе сопредельного государства.



Накануне, Следственный комитет России распространил сообщение о том, что двое из четырёх полицейских, в отношении которых возбуждены уголовные дела, скрылись от органов следствия.



Ростовские полицейские попали под подозрения после заявления руководителя Общероссийского антинаркотического движения «АнтиДилер» Дмитрия Носова. В конце марта на заседании Государственного антинаркотического комитета он попросил проверить информацию о сотрудниках полиции, крышующих аптеки, где продаются запрещённые препараты. Носов также рассказал, что двое сотрудников отделения по контролю за оборотом наркотиков отдела полиции № 5 Ростова избили задержанного.



Глава МВД Владимир Колокольцев поручил руководству службы собственной безопасности провести проверку по полученной информации. По результатам проверки было возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий. Но двое из четырёх подозреваемых скрылись.



В Погранслужбе Украины сообщили, что сотрудники органов внутренних дел России попросили политического убежища заграницей, так как на родине их преследуют за «принципиальную позицию по противодействию преступности».







Как сами полицейские рассказали пограничникам, они стали жертвами преследования влиятельных лиц. По их словам, они пытались препятствовать распространению наркотиков в аптеках на участке своей ответственности. Но в преступных схемах оказались замешаны влиятельные чиновники, которые и способствовали возбуждению уголовных дел в отношении правоохранителей.

- Не надеясь на справедливое расследование в связи с заказом «сверху» они приняли решение сбежать из России в Украину, - сообщили в Погранслужбе сопредельного государства. - Россияне также отметили, друзья сообщили им, что существует реальная угроза их свободе, здоровью и даже жизни.



В украинской Погранслужбе добавили, что в настоящее время проводятся проверочные мероприятия по объективности полученной от российских полицейских информации.