Ростовские полицейские помогли беременной девушке доехать по пробкам до роддома

Фото: Родственники Анжелики Даниловой.

В преддверии Нового года в семье Даниловых из Мясниковского района случилось чудо. Полицейские помогли 22-летней беременной девушке быстро и безопасно доехать до роддома по пробкам.Анжелика Данилова 28 декабря приехала в Чалтырь к родственникам из хутора Веселого. Через некоторое время беременная девушка поняла, что у нее отошли воды. Анжелика попросила родственника довезти ее в роддом №5 на улице Мадояна. В районе поста ГИБДД на въезде в Ростов они застряли в огромной пробке. Обеспокоенный брат девушки заметил патрульную машину сотрудников ДПС и подошел к ним просить помощь.Мужчина рассказал, что везет беременную сестру в роддом, но из-за затора на дороге боится не успеть. Стражи порядка включили спецсигналы на служебном автомобиле сопроводили легковушку до больницы, где Анжелику уже ждали врачи.- Роды прошли отлично. Дочка родила внучку Кирочку весом 3300 граммов. Моему счастью нет предела, - рассказала счастливая бабушка Людмила Данилова. - Спасибо больше майору полиции Сергею Черниенко и старшему лейтенанту полиции Владимиру Матлахову за помощь!Мама и ребенок отлично себя чувствуют и готовятся к выписке.