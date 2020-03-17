Ростовские подрядчики пожаловались на ценообразование при капремонт объектов



Представители строительных компаний Ростова пожаловались на несправедливое ценообразование при составлении смет на капитальный ремонт и строительство объектов. Вопрос обсуждали во время заседание комитета по строительству Законодательного собрания Ростовской области 20 марта.



Депутат Адам Батажев предложил внести изменения в областной бюджет в части изменения объёма ассигнований, предусмотренных на капитальный ремонт ростовского лицея № 20 им. Поляничко. Объект был выставлен на торги, но никого не заинтересовал. В начале марта планировалось заключить контракт с подрядчиком, однако на конкурс не поступило ни одной заявки. Депутат предположил, что связано это с заниженной стоимостью объекта. На работы было выделено более 712 миллионов рублей. Часть средств - субсидии из областного бюджета. По словам депутата, сумма была уменьшена на 280 миллионов рублей.

- Документы, которые сегодня заходят на экспертизу, беспочвенно и безграмотно редактируются. Они берут разные документы, разные меры и так далее, уменьшают очень много работ. Поверьте, что на 280 миллионов рублей сниженная стоимость, считайте, это убитая смета.



Коллегу поддержал Саркис Гогорян. По его словам, ещё пять лет назад подрядчики охотились за муниципальным заказом, а сейчас соглашаются максимум на один из 10, при условии, что в процессе работ заказчик найдёт вариант увеличить смету.

- Есть объекты, которые выходят на торги по три раза. Даже у меня в округе есть школа, на которую никто «не зашёл». Ситуацию надо кардинально менять, иначе сорвётся вся программа, - добавил депутат. - Благоустройство в рамках программы «Городская среда» тоже самое. 90% процентов проектов благоустройства – это авантюра. Заходят подрядчики, которые срывают работы, потому что они не справляются, так как фактически нет денег. Нормальные строительные компании, у которых есть деньги, просто отходят от этого. А «авантюра» заходит и в результате не выполняет проект.



Проблему депутат видит в ценообразовании, качестве проектно-сметной документации, которая принимается заказчиками, и работе экспертизы.

- Например, школа, которая стоила пять лет назад на место миллион, сейчас стоит тот же миллион или даже меньше, - добавил Гогорян.



По словам одного из присутствующих депутатов, на школу, рассчитанную на 600 мест, сейчас выделяется 400 миллионов рублей.



Председатель комитета Александр Скрябин предложил дождаться новых торгов по лицею № 20.

- Мы не в праве сейчас оспаривать положительно заключение государственной экспертизы, это не наш функционал. Я предлагаю посмотреть новые торги, если опять ничего не произойдёт, тогда в рамках депутатского контроля принять участие в рабочей группе муниципального образования по этому вопросу.



Повторно объект выставят на торги 23 марта.