Ростовские отели сети Marton конфискованы у экс-судьи Верховного суда РФ

Фото: Совет судей Российской Федерации, сайт Московского городского суда

Судебные приставы Главного межрегионального управления ФССП России сообщили об изъятии в собственность государства имущества бывшего судьи Верховного суда РФ Виктора Момотова на общую сумму 9 миллиардов рублей. В число конфискованных объектов вошли отели сети Marton, расположенные в Ростове-на-Дону.В рамках исполнения иска Генеральной прокуратуры РФ было конфисковано 97 объектов недвижимости, расположенных в Краснодаре, Воронеже, Москве, Калининграде, Ростове, Волгограде, Нижнем Новгороде и Вологде. В частности, в доход государства обращены два земельных участка в Ростове и Вологде, ранее принадлежавшие самому Виктору Момотову. Еще 18 участков были изъяты у его сына, а 77 объектов недвижимости – у аффилированного с экс-судьей предпринимателя.В центре разбирательства оказалась сеть отелей Marton, насчитывающая 40 гостиниц в Краснодарском крае, Ростовской и Воронежской областях. В октябре прошлого года Останкинский районный суд Москвы удовлетворил требования Генпрокуратуры о конфискации 97 объектов имущества.Несмотря на апелляцию, поданную Виктором Момотовым, Андреем Марченко и ООО «Гостиница «Вологда», Московский городской суд оставил в силе решение нижестоящей инстанции, подтвердив законность конфискации.В мае 2026 года Высшая квалификационная коллегия судей России досрочно прекратила отставку Виктора Момотова, лишив его неприкосновенности. Ранее экс-судья был исключен из комиссии при Президенте РФ по рассмотрению кандидатур на должности судей.