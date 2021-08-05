Ростовские маршрутки №24 и №41 сменили перевозчика
В Ростове у маршруток №24 и №41 сменился перевозчик. С 7 августа их обслуживает другой оператор.
Маршрут №24 (ЖК Красные ворота - главный ж/д вокзал) и №41 (ЖК Три сквера - Центральный рынок) раньше обслуживало ООО «Авто-Сити». Это были последние контракты оператора в донской столице.
Однако с новым перевозчиком департамент транспорта пока не определился. Пока он будет искать нового, маршруты передали ООО «Янтарь 1». Примечательно, что именно этот оператор запомнился разорванным контрактом осенью 2020 года из-за несоблюдения ковидных мер.
Отметим, в системе отслеживания городского транспорта эти маршруты обозначаются сейчас как №24а и №41а.