Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Ростовские маршрутки №24 и №41 сменили перевозчика

Ростовские маршрутки №24 и №41 сменили перевозчика
В Ростове у маршруток №24 и №41 сменился перевозчик. С 7 августа их обслуживает другой оператор.

Маршрут №24 (ЖК Красные ворота - главный ж/д вокзал) и №41 (ЖК Три сквера - Центральный рынок) раньше обслуживало ООО «Авто-Сити». Это были последние контракты оператора в донской столице.

Однако с новым перевозчиком департамент транспорта пока не определился. Пока он будет искать нового, маршруты передали ООО «Янтарь 1». Примечательно, что именно этот оператор запомнился разорванным контрактом осенью 2020 года из-за несоблюдения ковидных мер.

Отметим, в системе отслеживания городского транспорта эти маршруты обозначаются сейчас как №24а и №41а.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.