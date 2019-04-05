Ростовская модель Playboy рассказала, как в возрасте 5 лет попала в больницу из-за кошки



Модель Playboy ростовчанка Лиза Кей рассказала подписчикам, как в детстве из-за кошки попала в больницу. По словам девушки, будучи совсем маленькой, она проводила много времени в деревнях. Там она, как и все дети, пыталась подружиться с бездомными котами. Те в ответ так её расцарапали, что маленькая Лиза угодила в больницу.



Поэтому всю свою жизнь Кей любит собак. Она поделилась с поклонниками фотографией с маленьким пекинесом.



- Что может быть милее фотографии девушки со щеночком? - написала модель.



Кадр, действительно, получился очень трогательным. Пушистый малыш сидит на руках у девушки и чуть ли не обнимает её лапками. На его ошейнике завязан белый бант, так что, возможно, кто-то сделал Лизе такой прекрасный подарок.