Ростовская студентка из Китая — о ситуации с коронавирусом в стране



Студентка ростовского вуза из Китая рассказала о нынешней ситуации в стране. Чжэн Лу со стороны простого жителя описала события в Поднебесной, касающиеся коронавируса. Сейчас, по данным Национального бюро статистики Китая, количество заразившихся по всему миру - 17 521 человек, из них погибли 362, выздоровели 522.



- За последний месяц повседневная жизнь китайцев сильно изменилась, - говорит девушка. - Все, начиная от властей и СМИ и заканчивая каждым отдельным человеком, очень серьёзно относятся к проблеме нового вида пневмонии. Болезнь появилась незадолго до китайского Нового года, когда все студенты и те, кто работает за рубежом, приехали домой. Многие из нас даже не смогли встретиться с родственниками и друзьями, потому что боятся выходить из дома.



По словам Чжэн Лу, каждую неделю жители всех провинций наблюдали, как на улицах становится всё меньше людей. Китайцам советуют как можно реже выходить из дома, не навещать родных, воздержаться от посещения общественных мест.



- Теперь мы постоянно думаем о том, как бы не забыть надеть медицинскую маску, помыть руки, проветрить комнату. Средства массовой информации изо дня в день напоминают нам о симптомах коронавируса. На всех вокзалах, в аэропортах и на станциях метро у нас проверяют температуру тела.



На вопрос о том, как сказывается на жителях Поднебесной закрытие русско-китайской границы на Дальнем Востоке, студентка ответила, что для простых жителей это не самая серьёзная проблема. Это может повлиять только на студентов, которые учатся в РФ, а также на бизнесменов, которые ведут дела с русскими.



- Внимание каждого китайца сейчас направлено внутрь страны, внутрь своей семьи. Уже около двух недель действует карантин на территории провинции Хубэй, где произошла вспышка болезни. Люди временно не могут выезжать оттуда и въезжать, здесь зафиксировано самое большое количество заболевших. В городе Ухань уже построили один специальный госпиталь, который с 3 февраля начал приём больных новым типом пневмонии. Через несколько дней в городе появится ещё одно учреждение.



Для китайцев уже стало обыденным, что вместо привычных программ по телевидению крутят сюжеты, посвящённые коронавирусу. Людям сообщают оперативную информацию об эпидемии, отвечают на вопросы зрителей. Журналисты ведут прямые репортажи из больниц, куда нескончаемым потоком доставляют людей с подозрением на пневмонию. Количество заболевших растёт с невероятной скоростью — за время написания этого текста число заражённых выросло на 20 человек.



Чжэн Лу отметила, что, несмотря на ажиотаж и постоянно увеличивающиеся страшные цифры, в аптеках пока нет дефицита лекарств. Единственное, с чем китайцы испытывают трудности, — это медицинские маски. Их постоянно не хватает.



Напомним, вспышка заболевания произошла в середине декабря 2019 года в городе Ухань. Источником болезни стала продукция на местном рынке Хуанань, где продавалось мясо экзотических животных. Вирус получил название 2019-nCoV. Болезнь стала быстро распространяться по территории Китая, и случаи эпидемии были зафиксированы в каждой провинции. Всего новый вид пневмонии был выявлен в 27 странах, летальные исходы наблюдались в Китае (361) и на Филиппинах (1).