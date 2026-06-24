Ростовская область закупит более 240 тысяч доз вакцины от бешенства диких животных

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Ростовская область выделит свыше 19 миллионов рублей на закупку вакцины от бешенства для диких животных. Соответствующий тендер был опубликован на официальном сайте госзакупок Управлением ветеринарии региона.Согласно информации, планируется приобрести внушительный объем – 240,7 тысячи доз вакцины. Препарат будет поставляться в удобных упаковках, содержащих не менее 100 доз в каждой. Особое внимание уделено форме выпуска: вакцина будет представлена в виде брикетов с приятным для хищных животных ароматом. Это призвано максимально привлечь их к поеданию.Срок поставки вакцины установлен на период с 21 по 30 сентября 2026 года. География распределения охватит ряд районов области: Азовский, Аксайский, Зерноградский, Волгодонской, Зимовниковский, Ремонтненский, Семикаракорский, а также город Шахты.Предприниматели и компании, желающие принять участие в тендере, могут подать заявки до 2 июля.На территории Ростовской области обитает разнообразная группа плотоядных животных, которые являются потенциальными переносчиками бешенства. К ним относятся лисицы, волки, ласки, хорьки, норки, барсуки, выдры, а на севере региона – рысь. Кроме того, встречаются енотовидные собаки, относящиеся к отряду хищников.Напомним, что бешенство – это смертельное вирусное заболевание, поражающее центральную нервную систему. Основные симптомы включают повышенное слюноотделение, судороги и паралич. Особую опасность представляет тот факт, что вирус легко передается человеку через укусы и царапины зараженных животных. Масштабная вакцинация дикой фауны является критически важным шагом для предотвращения распространения этой смертельной угрозы.