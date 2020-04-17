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Ростовская область попала в список «вымирающих» регионов России

Ростовская область попала в список «вымирающих» регионов России
Стал известен размер естественной убыли населения в Ростовской области. Данные появились 20 апреля.

По данным РИА, за период с 2017 по 2019 естественная убыль в регионе составила 46,5 тысяч человек. Прирост населения оказался отрицательным — в области стало на 0,8 процента меньше жителей. С таким показателем Ростовская область находится на 39 месте среди всех регионов России. Миграционный прирост составил 12 800. По состоянию на 1 января 2020 года в Ростовской области проживает 4 197 800 человек.

Всего по России естественна убыль населения составила 673 900 человек.

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