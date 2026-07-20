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Ростовская область область минувшей ночью подверглась атаке более 30 дронов

Ростовская область область минувшей ночью подверглась атаке более 30 дронов

Ростовская область область минувшей ночью подверглась атаке более 30 дронов. Об этом сообщает губернатор региона Юрий Слюсарь.

Беспилотники были ликвидированы в городе Таганроге, Таганрогском заливе. Также воздушной атаке подверглись Азовский, Матвеево-Курганский, Неклиновский, Миллеровский, Верхнедонской, Целинский, Чертковский районы.

В Шолоховском районе в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание лесной подстилки. Пострадавших среди людей нет, возгорание ликвидировано.
Фото: DonDay
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