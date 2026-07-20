Ростовская область область минувшей ночью подверглась атаке более 30 дронов
Ростовская область область минувшей ночью подверглась атаке более 30 дронов. Об этом сообщает губернатор региона Юрий Слюсарь.
Беспилотники были ликвидированы в городе Таганроге, Таганрогском заливе. Также воздушной атаке подверглись Азовский, Матвеево-Курганский, Неклиновский, Миллеровский, Верхнедонской, Целинский, Чертковский районы.
В Шолоховском районе в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание лесной подстилки. Пострадавших среди людей нет, возгорание ликвидировано.