Ростовская область может вернуться к ограничениям из-за коронавируса

Ограничения, введённые из-за распространения коронавируса, могут вернуться в Ростовскую область. Такую возможность не исключает министр донского минздрава Татьяна Быковская.В начале июля регион перешёл на второй этап снятия ограничений.Глава минздрава добавила, чтобы не было возвращения к ограничениям, жителям области необходимо следовать рекомендациям медиков. Имеется ввиду: носить маски в общественных местах, соблюдать социальную дистанцию, как можно чаще дезинфицировать руки.Напомним, в последний раз ограничения в Ростовской области снимали 6 июля. С этого дня в полном объёме заработали детские сады, гостиницы, летние кафе и ряд других организаций. По-прежнему под запретом находятся массовые мероприятия, закрыты кинотеатры и учреждения культуры.