Ростовская область может вернуться к ограничениям из-за коронавируса
Ограничения, введённые из-за распространения коронавируса, могут вернуться в Ростовскую область. Такую возможность не исключает министр донского минздрава Татьяна Быковская.
В начале июля регион перешёл на второй этап снятия ограничений.
- Мы не живём в отдельно взятом мире. Мы видим, что в отдельных странах возникает необходимость возврата к каким-то ограничительным мерам. Это должно быть уроком для жителей не только Ростовской области, но и всей России. Беспечное отношение и ощущение из-за того, что сняли ограничения, будто вирус исчез неправильные. В больницах продолжают находиться люди, в том числе в тяжёлом состоянии и, к сожалению, люди продолжают умирать, - отметила Татьяна Быковская.
Глава минздрава добавила, чтобы не было возвращения к ограничениям, жителям области необходимо следовать рекомендациям медиков. Имеется ввиду: носить маски в общественных местах, соблюдать социальную дистанцию, как можно чаще дезинфицировать руки.
Напомним, в последний раз ограничения в Ростовской области снимали 6 июля. С этого дня в полном объёме заработали детские сады, гостиницы, летние кафе и ряд других организаций. По-прежнему под запретом находятся массовые мероприятия, закрыты кинотеатры и учреждения культуры.