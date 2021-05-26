Ростовская область может остаться без яиц

Производители куриных яиц бьют тревогу: спрос на яйца упал более, чем в 2 раза. В связи с этим предприятия начинают работать себе в убыток и могут сократить производство. Это может привести к дефициту на рынке яичной продукции, а значит и неизбежен рост цен на этот продукт.По данным «Ведомостей», проблемой стало сокращение спроса на яйца после Пасхи. Кроме того, производители столкнулись еще и с существенным ростом издержек, в результате чего закупочные цены у производителя оказались ниже себестоимости. В итоге предприятия могут сократить поголовье несушек, которое приведет к дефициту продукта. Ситуация может сложиться так, что дефицит на яйца приведёт к государственному регулированию цен.В Ростовской области также наблюдается падение спроса на яйца. По словам начальника отдела продаж Белокалитвинской птицефабрики Сергея Гусева, цены на яйца упали почти в 2 раза. Однако донское предприятие не собирается сокращать свои объемы производства.- Вместо сокращения количества кур, мы постараемся максимально сократить издержки, а также переводить товарное яйцо (прим. редакции - в скорлупе) в более глубокое производство, «как-то выкручиваться», - поспешил успокоить Сергей Гусев.В Минсельхозе, по данным «Ведомостей», оценивают ситуацию с яйцами как стабильную и комфортную для дальнейшего наращивания объемов. В свою очередь ритейлеры также снижение закупочной цены яиц критичным не считают.