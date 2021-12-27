Фото: из соцсетей

Ростовская компания отметила корпоратив на «Ростов Арене». Фото и видео с торжественного мероприятия появились в социальных сетях 28 декабря. Отгулять праздник на самом большом стадионе региона решила фирма под названием «Грифон», которая занимается обслуживанием и ремонтом спецтехники и грузовиков. Сложно даже представить, во сколько миллионов обошлась аренда стадиона.В концертной программе были предусмотрены выступления различных звезд шоу-бизнеса, танцевальные и музыкальные номера, просмотр поздравления на экране и многое другое. Приглашенной звездой праздника стала певица Лолита Милявская, которая исполнила несколько своих хитов. Стоимость ее присутствия оценивается минимум в 1,5 миллиона рублей.Вечеринку вела известная ростовская тамада Наталья Веда, чьи услуги начинаются от 115 тысяч рублей. А среди гостей были замечены полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян и ряд других спортсменов. С учетом банкетного меню и прочих «мелочей» встреча Нового года обошлась компании не менее чем в 10 миллионов рублей.[video=