Ростовская компания оштрафована на 150 тысяч рублей за нарушения условий пользования недрами

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Арбитражный суд Ростовской области вынес решение о наложении штрафа на местную компанию ООО «ДИРЕКТ» в размере 150 тысяч рублей. Причиной стало грубое нарушение условий пользования недрами, лицензию на которое имела организация.Судебное разбирательство выявило ряд критических нарушений, допущенных ООО «ДИРЕКТ». Согласно материалам дела, компания не выполнила ряд обязательных требований, прописанных в лицензии на разработку недр.ООО «ДИРЕКТ» не провело ряд важных геологических и экологических исследований, необходимых для безопасного и эффективного использования недр. Компания уклонилась и от предоставления необходимых отчетов и документов в Росприроднадзор, что затрудняет контроль за деятельностью недропользователей.К объектам, связанным с добычей полезных ископаемых, отсутствуют должным образом оборудованные подъездные пути, что может создавать угрозы для безопасности и окружающей среды.Обязательства по восстановлению нарушенных земель выполнены ООО «ДИРЕКТ» лишь частично, что является нарушением экологических норм.Помимо этого, в ходе судебного процесса выяснилось, что компания имела существенную задолженность по регулярным платежам за пользование недрами. На 15 февраля 2023 года сумма долга составляла 8200 рублей за квадратный километр, что свидетельствует о системных проблемах с выполнением финансовых обязательств.Суд признал доводы Росприроднадзора полностью обоснованными и вынес решение о наложении штрафа. Важно отметить, что даже несмотря на переоформление лицензии в связи с реорганизацией компании, ответственность за выполнение прежних лицензионных обязательств осталась на ООО «ДИРЕКТ».