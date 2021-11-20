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Ростовская БСМП третий раз пытается купить кислород для пациентов с коронавирусом

Ростовская БСМП третий раз пытается купить кислород для пациентов с коронавирусом
МБУЗ «ГБСМП города Ростова-на-Дону» третий раз пытается заключить контракт на поставку кислорода для пациентов с коронавирусом. Соответствующий документ повторно разместили на сайте государственных закупок 22 ноября.

Попытки приобрести кислород начались еще в конце октября. За месяц медучреждение опубликовало два контракта, по условиям которых подрядчик должен снабжать больницу кислородом в течение 2022 года. Обе госзакупки были идентичны. Разница в них заключалась только в датах публикации. Первый документ появился 27 октября. Однако никто не откликнулся на предложение, и контракт пришлось продублировать. 10 ноября появилась такая же заявка. В ней было указано, что больнице требуется 283,6 тысячи баллонов кислорода. За это количество БСМП готова была заплатить 24,9 миллиона рублей.

Когда обе попытки остались без внимания потенциальных поставщиков, медучреждение все-таки увеличило стоимость закупки. В третьем варианте контракта указано то же число баллонов (283,6 тысячи), однако цена увеличена на 1,2 миллиона рублей. Теперь стоимость кислорода составляет 26,1 миллиона.
Фото: www.belta.by.
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