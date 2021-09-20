Ростовская больница № 7 докупает баллоны с кислородом из-за нехватки
Ростовская больница № 7 планирует докупить баллоны с кислородом. Соответствующая закупка появилась 21 сентября на сайте госзакупок.
В ноябре прошлого года МБУЗ «Городская больница № 7» купила более 47 тысяч баллонов с кислородом объемом по 40 литров каждый. Покупка обошлась в 4,6 миллиона рублей. Планировалось, что этого количества больнице хватит до конца 2021 года, однако из-за увеличившегося числа больных коронавирусом было принято решение докупить баллоны.
Больница хочет купить еще 9 090 баллонов с медицинским газом объемом 40 литров. Остаточный срок годности препаратов должен быть не менее полугода на дату поставки товара заказчику. Сумма контракта составляет без малого пять миллионов рублей. Медучреждение предполагает, что этого количества газа им хватит до 31 декабря 2021 года. Вероятно, потом будет еще одна закупка.
Острая нехватка кислорода связана с напряженной ситуацией с коронавирусом в регионе. Ежедневно в регионе выявляют более 400 заболевших, ковидные госпитали переполнены, а на ИВЛ в больницах Дона лежат сотни человек. В связи с этим больницы закупают кислород, который зачастую является единственным способом спасти человеческие жизни.