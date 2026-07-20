Фото: DonDay

Ростове на новой рабочей неделе ожидается жара до +34 градусов. Это сообщает сервис «Яндекс.Карты».В понедельник, 20 июля, утром будет +26 градусов. Днем станет теплее, до +32 градусов. Ночью температура опустится до +23 градусов. Ветер будет слабый, до двух метров в секунду.Во вторник, 21 июля, утром будет +26 градусов. Днем - до +34 градусов. Ночью температура опустится до +21 градуса. Погода будет ясной, ветер - до трех метров в секунду.В среду, 22 июля, днем будет до +34 градусов. Вечером - около +31 градуса. Ночью - до +25 градусов. Днем небо может быть слегка облачным, но к вечеру оно прояснится. Ветер - до четырех метров в секунду.В четверг, 23 июля, утром будет +26 градусов. Днем столбик термометра поднимется до +30 градусов. Ночью - около +22 градусов. С обеда может пойти небольшой дождь. Ветер - до четырех метров в секунду.В пятницу, 24 июля, с утра до обеда может пойти небольшой дождь. Днем температура составит +31 градус. К вечеру опустится до +29, а ночью столбик термометра покажет +23 градуса. С вечера также пройдет легкий дождь. Ветер - до четырех метров в секунду.