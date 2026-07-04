Фото: Дондей

Ростовчанку напугал огромный кузнечик, залетевший в окно на 16-м этаже. Дарья П. поделилась историей с редакцией DonDay.Девушка проживает в центральной части города, в районе Кировского проспекта. 4 июля Дарья проснулась и решила полить цветы. На растении она увидела пугающее ее насекомое — огромного кузнечика коричневого цвета.- Удивительно, что он залетел на такую высоту, — рассказывает Дарья. — Саранча или нет — непонятно, но выглядит очень страшно.Насекомое выпустил на улицу муж ростовчанки.Вероятнее всего, это серый кузнечик, о котором недавно рассказывали биологи. Насекомое совершенно безобидное. Оно не переносит болезни и неядовитое. Однако в руки брать насекомое не стоит: кузнечик кусается.