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Ростовчанку напугал огромный кузнечик, залетевший в окно на 16-м этаже

Ростовчанку напугал огромный кузнечик, залетевший в окно на 16-м этаже
Ростовчанку напугал огромный кузнечик, залетевший в окно на 16-м этаже. Дарья П. поделилась историей с редакцией DonDay.

Девушка проживает в центральной части города, в районе Кировского проспекта. 4 июля Дарья проснулась и решила полить цветы. На растении она увидела пугающее ее насекомое — огромного кузнечика коричневого цвета.

- Удивительно, что он залетел на такую высоту, — рассказывает Дарья. — Саранча или нет — непонятно, но выглядит очень страшно.

Насекомое выпустил на улицу муж ростовчанки.

Вероятнее всего, это серый кузнечик, о котором недавно рассказывали биологи. Насекомое совершенно безобидное. Оно не переносит болезни и неядовитое. Однако в руки брать насекомое не стоит: кузнечик кусается.
Фото: Дондей
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