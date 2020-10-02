Ростовчанка Виктория Лопырева высказалась о ситуации на Камчатке

Ростовчанка Виктория Лопырева призвала провести необходимые мероприятия по обеспечению безопасности и уборке жидких отходов в районе Халтырского пляжа. Об этом модель высказалась на своей странице в «Иинстаграме».Виктория напомнила, насколько важно устранить последствия экологической катастрофы в кратчайшие сроки. Из-за гибели морских ежей нарушилась целая пищевая цепочка, в результате чего могут исчезнуть и представители Красной книги - каланы, или морские выдры.Кроме того, модель заявила, что, несмотря на небольшую территорию загрязнения, нефть нанесла огромный удар по экологии. Виктория призвала государство предпринять действия по ликвидации последствий катастрофы, чтобы люди могли жить в нормальных экологических условиях.Ростовскую модель поддержали многие подписчики, а публикация за пять часов набрала более 15 тысяч «лайков».- Вы умница! Правильные вопросы поднимаете, - прокомментировали поклонники.Также в комментариях подписчики высказали свое негодование по поводу того, что контролирующие органы не следят за экологией и не спешат устранять последствия.