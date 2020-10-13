Ростовчанка Виктория Лопырева призналась в любви Николаю Баскову

Ростовчанка Виктория Лопырева призналась в любви своему бывшему возлюбленному. Девушка трогательно поздравила Николая Баскова с днем рождения.Золотой голос России празднует 43-летие. Бывшая возлюбленная певца Виктория Лопырева решила поздравить его с днем рождения. Она поблагодарила маму Баскова за сына и призналась певцу в любви.- Искренне люблю тебя и желаю, чтобы твоя жизнь всегда была наполнена позитивом и смыслом. Наша дружба - плюс в карму. Наше взаимодействие всегда зажигало пространство, и пусть так будет всегда! - призналась ростовчанка. - А тебе - свершений, счастья и успеха, в котором я никогда не сомневаюсь!Напомним, бурные отношения Виктории Лопыревой и Николая Баскова были достоянием общественности в 2014 году. Они стали появляться вместе на мероприятиях, что сразу дало понять об их союзе. Лопырева стала той, кому Басков предложил руку и сердце. Это произошло в официальной обстановке, одним из свидетелей предложения стал Рамзан Кадыров. Виктория сказала «да», однако семьи так не получилось.В 2018 году стало известно, что ростовчанка беременна. Отцом ребенка стал бизнесмен Игорь Булатов, который на то время был женат. Сейчас он женился на Лопыревой. Пара воспитывает сына Марка-Лионеля.