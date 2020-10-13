Ростовчанка Виктория Лопырева призналась в любви Николаю Баскову
Ростовчанка Виктория Лопырева призналась в любви своему бывшему возлюбленному. Девушка трогательно поздравила Николая Баскова с днем рождения.
Золотой голос России празднует 43-летие. Бывшая возлюбленная певца Виктория Лопырева решила поздравить его с днем рождения. Она поблагодарила маму Баскова за сына и призналась певцу в любви.
- Искренне люблю тебя и желаю, чтобы твоя жизнь всегда была наполнена позитивом и смыслом. Наша дружба - плюс в карму. Наше взаимодействие всегда зажигало пространство, и пусть так будет всегда! - призналась ростовчанка. - А тебе - свершений, счастья и успеха, в котором я никогда не сомневаюсь!
Напомним, бурные отношения Виктории Лопыревой и Николая Баскова были достоянием общественности в 2014 году. Они стали появляться вместе на мероприятиях, что сразу дало понять об их союзе. Лопырева стала той, кому Басков предложил руку и сердце. Это произошло в официальной обстановке, одним из свидетелей предложения стал Рамзан Кадыров. Виктория сказала «да», однако семьи так не получилось.
В 2018 году стало известно, что ростовчанка беременна. Отцом ребенка стал бизнесмен Игорь Булатов, который на то время был женат. Сейчас он женился на Лопыревой. Пара воспитывает сына Марка-Лионеля.