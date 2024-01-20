Ростовчанка Виктория Лопырева показала плоский животик и длинные ноги

Фото: Соцсети.

Модель и телеведущая Виктория Лопырева восхитила подписчиков своим внешним видом. Красавица отдыхает на Мальдивах и делится с подписчиками кадрами с популярного курорта. В микроблоге красавицы появилась серия новых снимков.В кадре Виктория появилась в белом бикини. Можно увидеть, что у молодой мамы плоский животик, осиная талия и длинные ноги. Лопырева не раз говорила, что у нее прекрасная генетика, и благодарила свою маму за роскошные внешние данные.