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Ростовчанка Виктория Лопырева показала плоский животик и длинные ноги

Ростовчанка Виктория Лопырева показала плоский животик и длинные ноги
Модель и телеведущая Виктория Лопырева восхитила подписчиков своим внешним видом. Красавица отдыхает на Мальдивах и делится с подписчиками кадрами с популярного курорта. В микроблоге красавицы появилась серия новых снимков.

В кадре Виктория появилась в белом бикини. Можно увидеть, что у молодой мамы плоский животик, осиная талия и длинные ноги. Лопырева не раз говорила, что у нее прекрасная генетика, и благодарила свою маму за роскошные внешние данные.
Фото: Соцсети.
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