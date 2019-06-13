Ростовчанка просит увеличить количество автобусов и маршруток № 49 и № 99



Жительница донской столицы просит увеличить количество автобусов маршрутов № 49 и № 99. Соответствующую петицию она разместила на популярном городском портале.



По мнению горожанки, на Военведе в час пик и в вечернее время маршруты № 49 и № 99 очень редко ходят. Более того, существующие машины ржавые и старые. О кондиционерах в салонах авто и вовсе говорить не приходится, их попросту нет.



В связи с этим ростовчанка просит добавить новых машин на линии № 49 и № 99. Пока петицию поддержали всего несколько человек. Чтобы на нее обратили внимание власти, инициативе необходимо набрать как минимум 500 положительных голосов.