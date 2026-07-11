Фото: Соцсети

Ростовчанка Полина Диброва с детьми оказалась в эпицентре событий в Таганроге после атаки БПЛА. Фотографии звездная ростовчанка показала в своих соцсетях.Экс-жена Дмитрия Диброва организовала путешествие по Донскому краю после поездок в Тибет и Северную Осетию. Она решила показать своим детям родные места. Вместе с сыновьями Полина побывала в музее «Самбекские высоты», отправилась на яхте по Азовскому морю и искупалась в нём. Чтобы дети могли отвлечься от гаджетов, их временно изъяли.Затем Полина с детьми приехали в Таганрог. Там она рассказала сыновьям о Чехове и Фаине Раневской. В планах у семьи - поездка на ретротрамвае.Ночь звёздная дончанка провела в доме Майера в Таганроге. Но о мощной атаке дронов на город она не рассказывала в соцсетях.При этом таганрожцам было не так радостно минувшей ночью. После атаки БПЛА загорелся морской порт в Таганроге. Кроме того, повреждения получили частный дом и административное здание.В границах ЧС эвакуировали 44 человека, из них было 7 детей. Люди будут находиться в ПВР до окончания всех проверок. Морской порт горит весь день. За целый день пожар так и не был локализован.