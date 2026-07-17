Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Ростовчанка показала километровую очередь на АЗС у моста Стачки

Ростовчанка показала километровую очередь на АЗС у моста Стачки
Из-за проблем с топливом в регионе водителям приходится подолгу ждать на АЗС. В некоторых случаях очередь занимает до часа. Многие автомобилисты специально выезжают на работу раньше, чтобы успеть заправить машину. Поэтому уже с раннего утра 17 июля на заправках снова наблюдался высокий спрос.

Ростовчанка показала DonDay обстановку на АЗС в районе моста Стачки. На кадрах видно, что десятки автомобилей стоят вдоль края дороги. Очередь растянулась примерно на километр.

- Такая обстановка на заправке у моста Стачки наблюдается каждый день, - говорит ростовчанка.


Некоторые водители стараются не ехать на заправки, расположенные на основных городских магистралях. Там чаще всего собираются большие очереди, а топливо нередко заканчивается раньше, чем все автомобилисты успевают заправиться.

Ранее власти Ростова предложили несколько мер для решения топливной проблемы. Среди них - заправка по номерам машин, увеличение лимита продажи бензина до 40 литров, закрытие АЗС на ночь и дежурства на заправках в часы пик. Эти инициативы планируют вынести на обсуждение оперативного штаба Ростовской области.
Фото: Дондей
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика