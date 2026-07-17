Ростовчанка показала километровую очередь на АЗС у моста Стачки

- Такая обстановка на заправке у моста Стачки наблюдается каждый день, - говорит ростовчанка.

Фото: Дондей

Из-за проблем с топливом в регионе водителям приходится подолгу ждать на АЗС. В некоторых случаях очередь занимает до часа. Многие автомобилисты специально выезжают на работу раньше, чтобы успеть заправить машину. Поэтому уже с раннего утра 17 июля на заправках снова наблюдался высокий спрос.Ростовчанка показала DonDay обстановку на АЗС в районе моста Стачки. На кадрах видно, что десятки автомобилей стоят вдоль края дороги. Очередь растянулась примерно на километр.Некоторые водители стараются не ехать на заправки, расположенные на основных городских магистралях. Там чаще всего собираются большие очереди, а топливо нередко заканчивается раньше, чем все автомобилисты успевают заправиться.Ранее власти Ростова предложили несколько мер для решения топливной проблемы. Среди них - заправка по номерам машин, увеличение лимита продажи бензина до 40 литров, закрытие АЗС на ночь и дежурства на заправках в часы пик. Эти инициативы планируют вынести на обсуждение оперативного штаба Ростовской области.