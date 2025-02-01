Ростовчанка, осужденная за укус полицейского, потеряла сознание во время оглашения приговора

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В Ростове история с укусом полицейского из-за попытки дачи взятки получила новое развитие. Супруг осужденной, Дмитрий, обратился в редакцию Donday с просьбой помочь отменить приговор.Напомним, что 28-летняя Юлия Г. была арестована в августе 2024 года после инцидента у железнодорожной станции Каратаево. По версии следствия, она пыталась дать полицейскому 12,5 тысячи рублей, чтобы избежать административной ответственности. Когда тот отказался, девушка укусила его за палец.Позже выяснилось, что девушка беременна. Во время расследования у Юлии возникла угроза выкидыша, и она находилась в больнице под наблюдением врачей. Советский районный суд Ростова признал ее виновной и приговорил к 2,5 года лишения свободы в колонии общего режима. В этот момент в зале суда Юлия потеряла сознание. Ее госпитализировали в городскую больницу № 20.Супруг и защита подали апелляцию, чтобы обжаловать приговор. Дмитрий опасается, что стресс может привести к потере долгожданного ребенка.