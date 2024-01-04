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Ростовчанка Лопырева появилась в образе Снежной королевы

Ростовчанка Лопырева появилась в образе Снежной королевы
Уроженка Ростова Виктория Лопырева появилась в образе Снежной королевы. Серия снимков появилась в микроблоге белокурой красавицы.

В кадре появилась сама модель, на голову она надела блестящие украшения, а как одежду выбрала легкое платье. Многие отметили, что Лопырева, словно снежинка, и выглядит как неприступная ледяная красавица.

Сейчас Виктория не живет со своим мужем Игорем Булатовым. Супруги пока в браке, но каждый существует отдельно.
Фото: соцсети
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