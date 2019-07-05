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Ростовчанка Лопырёва поделилась любимыми рецептами «здоровых» блюд

Ростовчанка Лопырёва поделилась любимыми рецептами «здоровых» блюд
Ростовчанка Виктория Лопырёва рассказала о том, как сохранить стройную фигуру. Модель записала видео, на котором поделилась с подписчиками рецептами полезных блюд. Девушка призналась, что очень избирательна в еде, хоть и отвергает какие-либо диеты.

- Основа моего рациона — это зелёные овощи, сложные углеводы, рыба и индейка. Я не ем мясо курицы и свинины, куриные яйца и молочные продукты.

Вместо газированных напитков и соков она пьёт кокосовую воду. На завтрак Виктория ест натуральный йогурт с семенами чиа. Если хочется сладкого — добавляет сироп агавы. Омлет она делает из перепелиных яиц.

- Целый приём пищи может заменить авокадо. Его можно полить оливковым маслом и добавить немного соли.

Лопырёва рассказала подписчицам рецепт любимого салата: порезать капусту кейл, авокадо, добавить зёрна граната и кедровые орешки, полить это всё оливковым маслом и немного лимонным соком.
Ростовчанка Лопырёва поделилась любимыми рецептами «здоровых» блюд
Также девушка советует перед любым приёмом обработанной пищи съесть один или два свежих огурца. Они помогают запустить обмен веществ и подготовить организм к приёму пищи.

Ростовчанка по секрету сказала, что не пренебрегает сладким. Но если нужно съесть что-то полезное и при этом ужасно хочется вкусненького, модель готовит тыкву. Она запекает её с мёдом и имбирём — получается великолепный вкусный десерт.

На ужин, чтобы пополнить организм белком, следует съесть индейку. Самое простое — запечь её с брокколи или шпинатом. В качестве гарнира подойдёт салат из белокочанной капусты с оливковым маслом.

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