Ростовчанка Анастасия Костенко прокомментировала насмешки хейтеров в соцсетях

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Анастасия Костенко прокомментировала язвительные комментарии хейтеров в социальных сетях. Подписчики настоятельно рекомендуют ей быть более осторожной и внимательной к своему мужу.На днях футболист разместил видео, на котором он танцует с супругой под новую версию песни «Угонщица». Во время энергичного выступления пара исполняла: «Я ждала тебя, так ждала, ты был мечтою моей хрустальною. Угнала тебя, угнала, ну и что же тут криминального».Однако не все зрители положительно отнеслись к данному видео Анастасии и Дмитрия, обращая внимание на контекст песни. В комментариях к посту пользователи отметили, что Костенко слишком уверена в том, что ее муж не предаст.Под роликом одна женщина написала: «Вы вскоре постареете, а его заберет другая». На это Анастасия ответила словами Омара Хайяма: «Можно соблазнить мужчину, у которого есть жена, можно соблазнить мужчину, у которого есть любовница, но нельзя соблазнить мужчину, у которого есть любимая женщина!».Этот ответ вызвал новые насмешки: «Настя, вы слишком наивны», «Костенко увела Тарасова от Бузовой и теперь думает, что он не уйдет», «То есть он сам признает, что он телок, которого можно угнать».