Ростовчанка Анастасия Костенко добилась, чтобы Тарасов не платил старшей дочери заоблачные алименты
Модель из донского региона, мама двоих дочек Анастасия Костенко, добилась, чтобы ее супруг не платил заоблачные алименты старшей дочери. Ростовчанка через суд сделала так, чтобы все дочери спортсмена получали по 1/6 от зарплаты футболиста, который сейчас выступает за «Рубин». Интересы четы Тарасовых представляла известный юрист Екатерина Гордон.
«Последними уходим из Мосгорсуда... Добились законного решения для семьи футболиста. Алиментная кабала и игнорирование двух родившихся дочек Насти закончено. 1/6 будет выплачиваться каждому ребёнку, старшая от предыдущего брака будет получать ещё дополнительно 3 МРОТ (согласитесь, никого не обидели). Жорин и партнеры требовали 1/4 и 13 МРОТ... А теперь домой», - написала Гордон у себя после суда.
Разбирательства Тарасовых по поводу алиментов на старшую дочь футболиста длились не первый год. Бывшая жена потребовала, чтобы отец платил за ребенка непомерную сумму, и это при том, что мама не разрешает девочке видеться с отцом. Дмитрий указал, что его доходы существенно снизились и он готов платить всего лишь 15 тысяч рублей. Оксану, которая после развода так и не нашла работу, это не устроило.
Напомним, с третьей супругой Анастасией Дмитрий познакомился в компании общих друзей и сам проявил инициативу, написав Анастасии в Instagram на следующий день. За Костенко Тарасов ухаживал с неменьшим размахом, чем когда-то за ее предшественницей Бузовой.
Предложение руки и сердца футболист сделал на Мальдивах во время прогулки на яхте: «Это было так романтично! Я даже и подумать не могла, что этот обычный день закончится так особенно. У нас была запланирована экскурсия на яхте на соседний остров. В поездку мы взяли фотографа, чтобы запечатлеть наши эмоции и фантастическую природу вокруг, так что когда человек с камерой появился на ужине, это не вызвало у меня подозрений. Дима часто преподносит мне сюрпризы, но такого я не ожидала! Надевая кольцо Graff на безымянный палец, он сообщил, что уже назначил дату свадьбы и все организовал. Мне оставалось лишь выбрать свадебное платье», — вспоминала Костенко в интервью журналу Hello.