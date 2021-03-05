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Ростовчанин Вася Обломов не стал почетным гражданином Магаданской области

Ростовчанин Вася Обломов не стал почетным гражданином Магаданской области
Ростовчанин Василий Гончаров, известный под псевдонимом Вася Обломов, не смог получить звание почетного гражданина Магаданской области. Об этом он рассказал в своем инстаграм-аккаунте 7 марта.

Получить свою награду мужчина должен был за песню «Еду в Магадан». Композиция произвела фурор еще в 2011 году и до сих пор не сдает позиции в российских хит-парадах. Благодаря ей в Магадан стали чаще приезжать туристы. Область начала развиваться сразу в нескольких отраслях из-за наплыва инвесторов. Губернатор региона Сергей Носов представил ходатайство от своего имени членам Государственной Думы. Однако те его отклонили практически в полном составе.

«Губернатор здесь человек новый, приехал с Урала, видимо, не разобрался. В положении о звании по-русски написано: «Представляемый должен пользоваться авторитетом в регионе». Какой авторитет в Магаданской области у человека, который не сидел? Хоть симфонию напиши, а без единой ходки ты тут даже не "фраер"», - сообщил председатель областной думы Сергей Абрамов.

Отклоняя представление, дума отметила, что если Василий будет осуждён и достойно поставит себя на зоне, к вопросу о звании почётного гражданина можно будет вернуться. Но пока этот вопрос отклонен.

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