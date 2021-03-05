Ростовчанин Вася Обломов не стал почетным гражданином Магаданской области

Ростовчанин Василий Гончаров, известный под псевдонимом Вася Обломов, не смог получить звание почетного гражданина Магаданской области. Об этом он рассказал в своем инстаграм-аккаунте 7 марта.Получить свою награду мужчина должен был за песню «Еду в Магадан». Композиция произвела фурор еще в 2011 году и до сих пор не сдает позиции в российских хит-парадах. Благодаря ей в Магадан стали чаще приезжать туристы. Область начала развиваться сразу в нескольких отраслях из-за наплыва инвесторов. Губернатор региона Сергей Носов представил ходатайство от своего имени членам Государственной Думы. Однако те его отклонили практически в полном составе.«Губернатор здесь человек новый, приехал с Урала, видимо, не разобрался. В положении о звании по-русски написано: «Представляемый должен пользоваться авторитетом в регионе». Какой авторитет в Магаданской области у человека, который не сидел? Хоть симфонию напиши, а без единой ходки ты тут даже не "фраер"», - сообщил председатель областной думы Сергей Абрамов.Отклоняя представление, дума отметила, что если Василий будет осуждён и достойно поставит себя на зоне, к вопросу о звании почётного гражданина можно будет вернуться. Но пока этот вопрос отклонен.