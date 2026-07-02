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Ростовчанин проведет 12 лет в колонии строгого режима за убийство возлюбленной

Ростовчанин проведет 12 лет в колонии строгого режима за убийство возлюбленной
Жуткое преступление на почве ревности завершилось суровым приговором для 40-летнего ростовчанина. Мужчина приговорен к 12 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима за убийство своей 27-летней сожительницы. Об этом сообщили в пресс-службе судов Ростовской области.

Трагедия произошла в ноябре прошлого года в одной из квартир многоэтажного дома на улице Волкова. По версии следствия, конфликт между сожителями вспыхнул из-за того, что женщина пришла домой позже, чем обещала. Спор быстро перерос в ссору, в ходе которой женщина продолжала громко кричать.

Не справившись с нахлынувшей агрессией, мужчина схватил сожительницу за горло. От недостатка воздуха девушка потеряла сознание и упала на пол. В этот момент ростовчанин взял нож и нанес им удар в область шеи женщины. От полученных ран потерпевшая скончалась на месте.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В июне 2026 года Ворошиловский районный суд Ростова-на-Дону рассмотрел материалы дела и вынес обвинительный приговор. Мужчина признан виновным в убийстве своей возлюбленной и приговорен к 12 годам заключения в колонии строгого режима.
Фото: Donday
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