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Ростовчанин просит оборудовать пешеходными переходами участки на Нансена

Ростовчанин просит оборудовать пешеходными переходами участки на Нансена


В донской столице местный житель выступил с инициативой обустроить на улице Нансена пешеходный переход через улицу Шеболдаева, перетекающую в Стадионную.

Инициативу на сайте «Активный ростовчанин» выдвинул Андрей Агарков. По его мнению, жилые комплексы «Скайпарк» и «РИИЖТский уют» попросту отрезаны от других районов города, а также от школ и садиков.

Один из предложенных переходов должен помочь жителям преодолеть железную дорогу на Нансена. Ж/д пути действительно сильно мешают ростовчанам пробраться в город. Пешком это сделать практически невозможно.

А переход через улицу Шеболдаева является проблемой не столько из-за отсутствия перехода, сколько из-за отсутствия пешеходных дорожек. Ведь Шеболдаева - Стадионная находится под Нансена, и перейти через улицу в принципе несложно. Однако на проезжей части совсем нет тротуара для пешеходов. Поэтому там пересечение улиц проблематично в первую очередь из-за того, что приходится идти по маленькому кусочку обочины.

Свои голоса за петицию отдали 209 ростовчан. Против выступили два человека.

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