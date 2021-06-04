Ростовчанин просит оборудовать пешеходными переходами участки на Нансена

В донской столице местный житель выступил с инициативой обустроить на улице Нансена пешеходный переход через улицу Шеболдаева, перетекающую в Стадионную.Инициативу на сайте «Активный ростовчанин» выдвинул Андрей Агарков. По его мнению, жилые комплексы «Скайпарк» и «РИИЖТский уют» попросту отрезаны от других районов города, а также от школ и садиков.Один из предложенных переходов должен помочь жителям преодолеть железную дорогу на Нансена. Ж/д пути действительно сильно мешают ростовчанам пробраться в город. Пешком это сделать практически невозможно.А переход через улицу Шеболдаева является проблемой не столько из-за отсутствия перехода, сколько из-за отсутствия пешеходных дорожек. Ведь Шеболдаева - Стадионная находится под Нансена, и перейти через улицу в принципе несложно. Однако на проезжей части совсем нет тротуара для пешеходов. Поэтому там пересечение улиц проблематично в первую очередь из-за того, что приходится идти по маленькому кусочку обочины.Свои голоса за петицию отдали 209 ростовчан. Против выступили два человека.