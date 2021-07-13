Ростовчанин продает инопланетный метеорит тысячелетней давности за 9 млн рублей

Житель Ростова-на-Дону продает уникальную семейную реликвию - три части камня, упавшего с неба. По словам владельца, Ильи, необычный предмет передавали из поколения в поколение на протяжении 900 лет.Илья - донской армянин, являющийся прямым потомком княжеского рода Багратуни Анийского царства (885-1045 годы). Знания о родовом дереве в семье Ильи передавались вместе с историей о главной их реликвии - «небесном» камне.- Дедушка рассказывал, что наши предки видели, как в озеро упал горящий камень, - поделился мужчина с Rostov.ru. - Позже они его достали. Оказалось, что у камня оплавился край. Предки приняли металл с желтоватым оттенком за золото и стали передавать камень из поколения в поколение.Однако в начале 17-го века род разделился, а камень решили распилить. Получилось семь частей, которые обтесали и обработали. Дедушке Ильи достались по наследству три части, а его старшему и младшему братьям - по два.- Два кусочка потерялись во время Великой Отечественной войны. Младший брат дедушки не был тогда женат. Когда он отправился на войну, то где-то спрятал часть реликвии, - рассказал Илья. - Брат деда погиб, а о местонахождении кусочков камней с тех пор никто не знает.Старший брат отправился в Грецию, где до сих пор живут его потомки. Два кусочка реликвии находятся у них.Помимо трех частей камня, Илье досталась и его «сердцевина». По словам ростовчанина, когда небесное тело распилили, в центре виднелся матово-красный камень размером 2 х 2 сантиметра. В нем оказался совершенно другой металл. Илья возил всю коллекцию на экспертизу в Москву. Однако даже там не смогли определить точно, из чего состоит красный камень. Известно лишь то, что он неземного происхождения. А вот металл, который в нем находится, - смесь золота и цинка.Остальные три кусочка по своей структуре похожи на агат. Однако после того, как он прошел через плотные слои атмосферы и поплавился, структура могла измениться. Металл в них - сплав лития и магния. По словам экспертов, подобных аналогов в мире нет. Как правило, на Землю падают либо камни, либо сплавы металлов - отдельно. Примечательно и то, что за столько лет металл не потускнел.Илья рассказал, что решение продать ценные камни он принял совсем недавно. Мужчина несколько лет строил дом. Теперь выяснилось, что для окончания стройки не хватает денег. Ростовчанин решился на продажу и посоветовался со всеми родственниками, даже позвонил в Грецию. Родные его поддержали. Тогда ростовчанин опубликовал объявление о продаже - за девять миллионов рублей.- Мой друг жил в Америке, и как-то мы решили проверить, сколько это будет стоить там, - объяснил Илья. - Он разместил объявление, а люди сами предлагали цену, за которую готовы были купить. Вот на основании этих предложений я примерно установил стоимость.Ростовчанин уверен, что продать подобную вещь в России, да еще и по такой немаленькой цене, будет намного сложнее. Илья почти не надеялся, что найдутся покупатели и недавно подарил одну из частей двоюродной сестре на юбилей. Так что камень все равно остался внутри семьи.Если оставшиеся две части не заинтересуют возможных покупателей, Илья планирует сделать подвеску для внучки из одного из них.